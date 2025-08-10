Tartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandı

Adana'da ASKİ'de görevli amir Taner A., henüz bilinmeyen nedenle işçi Ahmet A. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda amir, yanındaki tabancayla işçiyi ayağından vurdu. Ahmet A., yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet A., ambulansla hastaneye götürüldü.Şüpheli Taner A. ise Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.