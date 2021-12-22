Tartıştığı kadını öldürdü, intihar etti

Fethiye Karaçulha Mahallesinde Semi Sayın (40) sevgilisi Derya Gül (35) arasında tartışma çıktı. Sayın, tartışma sırasında Gül'ü evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Sayın, daha sonra otomobilin içinde intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Sayın hayatını kaybetti. Gül ile Sayın arasında 1 aylık koruma tedbir kararı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.