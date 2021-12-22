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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:40

Tartıştığı kadını öldürdü, intihar etti

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK

Fethiye’de, Semi Sayın tartıştığı sevgilisi Derya Gül’ü tabancayla vurarak öldürdü. Sayın daha sonra aynı silahla intihar etti.

Fethiye Karaçulha Mahallesinde Semi Sayın (40) sevgilisi Derya Gül (35) arasında tartışma çıktı. Sayın, tartışma sırasında Gül'ü evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Sayın, daha sonra otomobilin içinde intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Sayın hayatını kaybetti. Gül ile Sayın arasında 1 aylık koruma tedbir kararı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Tartıştığı kadını öldürdü, intihar etti
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