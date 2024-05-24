Tartıştığı karısını uyurken öldürdü

Erzurum'da, Halil Ciğerli (71), gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) sabah uyurken yatağında tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu. Prostat kanseri olan Halil Ciğerli ile eşinin 'şiddetli geçimsizlik' yaşadığı öne sürüldü.Olay, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, evde gece tartıştıktan sonra uyudu. Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti.Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü, teslim olmak istediğini söyledi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.