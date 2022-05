Tartıştıkları kişilerin üzerinde sopa kırdılar!

Kocaeli İzmit İlçesinde, Kocaeli Adliyesinin bulunduğu Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde 2 ayrı grup arasında kavga çıktı Gençler arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada, 3 genç ellerine aldıkları sopalar ile tartıştıkları 2 kişiye vurmaya başladı. O anları ise bölgede bulunan bir vatandaş cep telefonu ile an be an kayıt altına aldı. Kavga esnasında, tartıştıkları kişilere ellerindeki sopalar ile vuran kişilerin, elindeki sopaların kırıldığı görüldü. Bir süre devam eden tartışmada 2 genç hafif yaralanırken, çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. O anlar ise kameralara bu şekilde yansıdı.