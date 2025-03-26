Taş baskı sanatıyla kumaşlara ahenk veriyor

Anadolu'ya özgü çeşitli baskı türlerinden biri olan ve tescillenen Kastamonu'ya ait Taş Baskı Sanatı, geleneksel motiflerden oluşan kireç taşı üzerine yağlı mürekkeple çizilmiş şekillerin pamuklu kumaşın üzerine basım sanatı olarak biliniyor. Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sinde bahsettiği unutulmaya yüz tutmuş olan taş baskı sanatını icra eden kişilerden biri de Kastamonu'da yaşayan ve yaklaşık 15 senedir taş baskı sanatıyla uğraşan 67 yaşındaki Nebiye Yazımcı. Mesleğe nasıl başladığını anlatan Yazımcı, "Yan dükkânda arkadaşım vardı, o taş baskı işi yapıyordu, ben ondan ürün alıp satıyordum. 'Alıp satmayla olmaz, kendi ürününü kendin yap' dedi.

Öyle başladım. Kastamonu'ya özgü bir sanat. Taş baskı atalarımızdan bize kalan bir miras" diye konuştu. Yazımcı, "Baskıda geleneksel motifler kullanıyorum. Geyik, Hitit güneşi, yağmur damlası, çini desenleri, Selçuklu desenleri, kilim desenleri kullanıyorum. Pamuklu kumaşların üzerine taş baskı yapılabilir. Tişört, kimono, bluz, sofra bezi, masa örtüsü, önlük, çanta gibi pek çok ürünün üzerine baskı yapıyoruz. Baskıyı kumaşa uyguladıktan sonra 3 gün bekletiyorum, sonra amonyaklı suyla boyayı sabitleştiriyorum. Yıkayıp kuruttuktan sonra satışa hazır hale geliyor. Sabır gerektiren bir iş, incelikleri fazla ama bir yandan da terapi gibi geliyor. Bu mesleği yeni neslin de devam ettirmesini çok isterim" dedi.