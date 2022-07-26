Haberler Yaşam Haberleri Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Transporter - Taşıyıcı filmi ne zaman çekildi, IMDB puanı kaç?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:30 Son Güncelleme: 26.7.2022 15:30

Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Transporter - Taşıyıcı filmi ne zaman çekildi, IMDB puanı kaç?

Orijinal adı The Transporter olan Taşıyıcı filmi, bu akşam ATV ekranlarında film severlerle buluşacak. Aksiyon gerilim ve polisiye türündeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?’’ sorularına yanıt aranıyor. İşte filmi izlemek isteyenler için Taşıyıcı filmi oyuncuları, konusu ve yapım yılı…

Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Transporter - Taşıyıcı filmi ne zaman çekildi, IMDB puanı kaç?

Yönetmenliğini Corey Yuen ve Louis Leterrier'in üstlendiği Taşıyıcı filmi, bu akşam saar 22.15'te ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Senaryosunu Robert Mark Kamen ve Luc Besson'ın birlikte kaleme aldığı filmin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Filmi yayın akışında görenler, ''Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç yılında vizyona girdi?'' soruları üzerinden araştırma yapıyor. İşte Taşıyıcı filmi oyuncuları, konusu ve yapım yılı…

TAŞIYICI FİLMİ KONUSU

Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir. Dünya çapında ses getiren serinin ilk filminde Jason Statham, unutulmaz bir karaktere imza atıyor

TAŞIYICI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Jason Statham Rolü : Frank Martin

François Berléand Rolü : Inspector Tarconi

Shu Qi Rolü : Lai Kwai

Matt Schulze Rolü : Darren Bettencourt

Ric Young Rolü : Mr. Kwai

Doug Rand Rolü : Leader

Jean-Marie Paris Rolü : Giant Thug

Christian Gazio Rolü : Cop 2

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ KAÇ YILINDA VİZYONA GİRDİ?

Orijinal adı: The Transporter

Vizyon Tarihi: 6 Aralık 2002 Sinemada

Süre: 1 saat 32 dakika

Tür: Aksiyon, Gerilim, Polisiye

Yönetmen: Corey Yuen, Louis Leterrier

Senarist: Robert Mark Kamen, Luc Besson

Yapımı: 2002 - Fransa

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Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Transporter - Taşıyıcı filmi ne zaman çekildi, IMDB puanı kaç?
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