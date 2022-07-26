Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Transporter - Taşıyıcı filmi ne zaman çekildi, IMDB puanı kaç?

Yönetmenliğini Corey Yuen ve Louis Leterrier'in üstlendiği Taşıyıcı filmi, bu akşam saar 22.15'te ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Senaryosunu Robert Mark Kamen ve Luc Besson'ın birlikte kaleme aldığı filmin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Filmi yayın akışında görenler, ''Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç yılında vizyona girdi?'' soruları üzerinden araştırma yapıyor. İşte Taşıyıcı filmi oyuncuları, konusu ve yapım yılı…
Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir. Dünya çapında ses getiren serinin ilk filminde Jason Statham, unutulmaz bir karaktere imza atıyor
Jason Statham Rolü : Frank Martin
François Berléand Rolü : Inspector Tarconi
Shu Qi Rolü : Lai Kwai
Matt Schulze Rolü : Darren Bettencourt
Ric Young Rolü : Mr. Kwai
Doug Rand Rolü : Leader
Jean-Marie Paris Rolü : Giant Thug
Christian Gazio Rolü : Cop 2