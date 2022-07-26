Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Transporter - Taşıyıcı filmi ne zaman çekildi, IMDB puanı kaç?

TAŞIYICI FİLMİ KONUSU

Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir. Dünya çapında ses getiren serinin ilk filminde Jason Statham, unutulmaz bir karaktere imza atıyor

TAŞIYICI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Jason Statham Rolü : Frank Martin

François Berléand Rolü : Inspector Tarconi

Shu Qi Rolü : Lai Kwai

Matt Schulze Rolü : Darren Bettencourt

Ric Young Rolü : Mr. Kwai

Doug Rand Rolü : Leader

Jean-Marie Paris Rolü : Giant Thug

Christian Gazio Rolü : Cop 2