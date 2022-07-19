Haberler Yaşam Haberleri Tatilde 303 can dostun tedavileri gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 19.7.2022 13:10 Son Güncelleme: 19.7.2022 13:14

Tatilde 303 can dostun tedavileri gerçekleştirildi

Mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS’ün ardından tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS’ı devreye alan Büyükşehir, 9 günlük bayram tatili boyunca 303 yaralı can dostun tedavisini gerçekleştirdi. Ayrıca hafta sonu Kepsut’ta çıkan orman yangınında da görev yapan ekipler, can dostlara anında müdahale etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tatilde 303 can dostun tedavileri gerçekleştirildi

Başkan Yücel Yılmaz'ın önderliğinde, tüm canlıları kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can dostların daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi amacıyla ihtiyaçlarını giderecek çalışmalarına devam ediyor. Hizmete aldığı tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS ile 7/24 kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz sokak hayvanlarının imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde de VETBULANS'ın yanı sıra; 3 Toplama ve Nakil Aracı ile 10 Veteriner Hekim, 9 günlük bayram tatili boyunca 7/24 görev başında bekledi. Acil cerrahi müdahale ile birlikte yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı gibi hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımların yer aldığı ambulans ile Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının ölüm oranlarının azalmasını hedefliyor.

ANINDA İLK MÜDAHALE YAPILIYOR

Türkiye'nin en modern bakımevi ve rehabilitasyon merkezleriyle sokak hayvanlarına hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS'ün ardından tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS'ı da devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren hayvan ambulansı; yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara anında müdahale ediyor. 9 günlük bayram tatili boyunca da can dostların sağlığı ve güvenliği için 7/24 görev başında bekleyen 10 veteriner hekim; VETBULANS, 3 Toplama ve Nakil Aracı ile aralıksız hizmet verdi. 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda tatil boyunca 303 yaralı ve tedaviye muhtaç can dosta ulaşan ekipler, acil müdahalelerini gerçekleştirdi. İlk müdahaleleri, nöbetçi veteriner hekimler tarafından yerinde ve acil olarak yapılan can dostlar, tedavilerinin devamı için VETBULANS ile Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı bakımevlerine götürülerek tedavileri titizlikle gerçekleştirildi.

YANGIN BÖLGESİNDE GÖREV YAPTILAR

Ayrıca, Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde çıkan orman yangında da can dostlara anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyen; VETBÜS, VETBULANS ve 1 Mama Dağıtım Aracı ile birlikte 6 kişilik Veteriner Sağlık ekibi, yangın bölgesinde görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı!
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YÖK Atlas Tercih Robotu ÖSYM ile 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları açıköğretim bölümleri! ÖSYM ile 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları duyuruldu! ÖSYM 2022 (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık) 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban/tavan puanları
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: Vaka sayısı 40 kat arttı!
MEB il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan KYK kredi borcu düzenleme açıklaması! KYK kredileri alınan anapara kadar geri ödenecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatilde 303 can dostun tedavileri gerçekleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA