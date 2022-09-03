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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Tatildeyken bire bir kopyasıyla karşılaştı

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Tatildeyken bire bir kopyasıyla karşılaştı
BİR adam Las Vegas'ta tatildeyken kendisine tıpatıp benzeyen birini bulduğunu açıkladı. İki kişinin olağanüstü benzerliği insanları hayrete düşürdü. ABD'de Sean Douglas McArdle, popüler Reddit forumu r/funny'de Las Vegas'taki Flamingo Otel'de kendisine tıpatıp benzeyen bir yabancının yanında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. McArdle, "Şimdiye kadar ikna olmamıştım. Kesinlikle bir simülasyonun içindeyiz. Bugün Flamingo havuzunda bire bir kopyamın yanından rastgele yüzerek geçtim" yazdı. McArdle, kendisine tıpatıp benzeyen adamı gördüğünde ne hissettiğini soran Reddit kullanıcısına "Benden daha havalı görünüyor" yanıtını verdi.

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Tatildeyken bire bir kopyasıyla karşılaştı
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