Tavşan Nerede Ve Kaç Yıl Yaşar? Tavşanlar Ne Yer Ve Özellikleri Nelerdir?

Tavşangiller sülalesi yaklaşık olarak 60 farklı türe sahiptir. Tavşanların çok eski yıllardan kalan kemiklerinin uzmanlarca araştırılmasıyla elde edilen sonuç, onların 48 milyon yıl önce yaşadığını ortaya koymaktadır. Tavşanlar hakkında tüm bilgileri öğrenmek için yazımızın devamını mutlaka incelemelisiniz.

Tavşanların Özellikleri Nelerdir?

Tavşanlar uzun kulakları ile meşhur hayvanlardır. Bu özelliğinin yanı sıra bazı tavşanlarda değişkenlik göstermek üzere, uzun arka ayakları ve uzun tüylü kuyrukları bulunuyor. Uzun arka ayakları olan tavşanlar, bu türün zamanla evrimleştiğini göstermektedir.

Yapılan araştırmalara göre önceki çağlarda tavşanların arka ayaklarının şimdikinden daha kısa olduğunu belirtmektedir. Tavşanların kulakları oldukça iyi duymaktadır. Bu nedenle en küçük sese bile ani tepkiler verebilirler. Her sese tepki vermesiyle surat ifadesinde şaşkınlık belirtisi bulunuyor. Tavşangiller ailesinde yavru bakımı oldukça kısa sürmektedir.

Anne tavşanlar yavrularını doğurduktan itibaren en fazla yedi gün boyunca bakımlarını yaparlar. Doğduktan bir hafta sonra tavşanlar, kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebilirler. Kesici, küçük ön dişleri ve azı dişleri arasındaki boşluk sebebiyle yiyecekleri kemirgen olarak tüketirler.

Tavşanlar Nerede Yaşar?

Tavşanlar için dünyanın her yeri aslında evleridir. Okyanusya bölgesi hariç her yerde tavşanların varlığı görülebilmektedir. Tavşanlar uzun ot ve çalılıkların bulunduğu bölgelerde sıklıkla yaşamlarını sürdürürler.

Kimi zaman kendilerine toprak altında yuva kazıp yaşarlarken kimi zamanda kendileri yapmak istemeyip başka hayvanların, türlerin kazdıkları yuvalarda barınabilirler. Bunun dışında kutup ya da çöl ağırlıklı bölgelerde bile rahatlıkla yaşayabilirler.

Koşmayı ve oyun oynamayı çok seven tavşanlar için hareketlerinin kısıtlanmayacağı ortamlarda bulunmak büyük önem taşır. Eğer ev ortamında bir kafes içerisinde evcil tavşan besleyecekseniz yaşayacakları kafeslerin oldukça büyük olması gerekmektedir. İçerisinde rahatça zıplayabileceği, yemek yiyebileceği ve uyuyabileceği alanlarının geniş olması evcil tavşanları son derece mutlu edecektir.

Evcil Tavşanlar Ne Yer?

Tavşanlar genellikle havuç, marul sebzeleriyle bağdaştırılmış hayvanlardır. Evcil tavşanlara bu yiyecekler, evde de her zaman bulunduğu için sıklıkla verilmektedir. Ancak bazı durumlarda bunlar gibi yiyecekler tavşanlara zarar verebilir.

Evcil tavşanlar için vitaminli tavşan yemleri yemek sağlıklı gelişimi ve beslenmeleri için çok faydalıdır. Tavşanlar yeşil yapraklı bitkileri en çok seven hayvanlardır. Marul, salatalık, dereotu, maydanoz turp, enginar, lahana, çimen gibi sebzeleri vererek tavşanlarınızı besleyebilirsiniz. Ancak bu yiyecekleri dikkatli ve ölçülü bir birimde vermek önemlidir. Çünkü bu yiyecekleri fazla tüketen tavşanlarda ishal, guatr gibi hastalık durumları yaşanabilmektedir.

Hatta bazen bu yiyecekleri aşırı tüketen tavşanların yaşamlarının son bulduğu görülmüştür. Yeşil bitkileri kuru otlarla birlikte vermek dengeli bir seçim olacaktır. Tavşanlar su içmeyi çok sever ve ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden evcil tavşanlarınızın suyunu eksik etmemelisiniz. Ayrıca, tavşanların vücutları tuza da ihtiyaç duymaktadır.

Çok sık olmamak şartıyla evcil tavşanlarınızın yiyeceklerine bir miktar tuz serpiştirebilirsiniz. Tavşanların otçul hayvanlar olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Tavşanların sindirim sistemleri et ve et ürünlerini sindirmeye müsait değildir. Bu nedenle tavşanlara hiçbir şekilde et ve türevi yiyeceklerin verilmemesi gerekiyor.