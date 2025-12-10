Haberler Yaşam Haberleri Tavşanlı’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iş yerinde hareketsiz halde yatan 47 yaşındaki Murat Hamdi Bal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, Bal’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olay, Tavşanlı merkez Ulucami Mahallesi Dedebali Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, iş yerinde bulunan 47 yaşındaki Murat Hamdi Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı. Savcılık soruşturmasının ardından Bal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Hamdi Bal'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

