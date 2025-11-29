Taziye dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun Gaziantep doğu gişeleri yakınında meydana gelen olayda Samet Kezer idaresindeki 34 CSK 937 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybemesi sonucu bariyerlere çarptktan sonra taklalar atarak orta refüje uçtu. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü ağır 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe Turan yaşamını yitirirken, Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bulunan Şehnaz Turan ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatî tehlikesinin bulunduğu, Latif Turan ve Samet Kezer'in ise normal tedavisi devam ettiği belirtildi.

Turan ailesinin, trafik kazasında hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine katıldıktan sonra memleketleri olan Diyarbakır'a dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.