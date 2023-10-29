Taziyeden dönerken can verdiler

Muğla'da, minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren, biri çocuk 4'ü kadın 5 kişinin, taziyeden döndükleri ortaya çıktı. Ula ilçesinde önceki gün, kontrolsüz olarak ana yola çıkan Hörü Bekmezci'nin (70) kullandığı otomobile, Altan Özkan'ın (25) kullandığı minibüs çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Hörü Bekmezci ile 5 yaşındaki Alp Akdeniz, anneannesi Hatice Geriz ve babaannesi Gönül Akdeniz'in araçta sıkışarak yaşamlarını yitirdiğini belirledi.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hacer Demirci de doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Altan Özkan ve eşi Saadet Özkan ise hafif yaralı kurtuldu. Kazada hayatını kaybedenlerin önce Ula'ya gidip pazar alışverişi yaptığı, ardından da bir gün önce Gökova Kavşağı'nda motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Leon Melih Schlatter'in (17) ailesine taziyeye gittikleri öğrenildi. Taziye sonrasında Ula Kızılyaka'ya dönmek üzere yola çıktıktan sonra da kazanın meydana geldiği belirlendi.