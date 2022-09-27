Haberler Yaşam Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan şehit polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan şehit polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'de PKK'lı teröristler tarafından polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan şehit polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mersin'de Polisevi'ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer'e Cenabıhak'tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis yaralandı
Tarihin en büyük krizini yaşayan İngiltere'ye yeni şok! Sterlin çöktü
Son dakika | Türkiye'de devrim gibi adım: Her hastaya bir oda!
Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi: Bazı hayallerin kurulması ihanettir
Son dakika haberi: Olay Milli Takım iddiası! "Bu eğer doğruysa..." | Ahmet Çakar'dan flaş ifadeler
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Güneşe aldanmayın! Sağanak yağış geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…
Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"
ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan şehit polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA