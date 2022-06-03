TBMM‘de AK Partili Nasır’dan İzmir’deki ‘Koku’ problemi için soru önergesi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'deki koku probleminin insan sağlığını tehdit eder şekilde kokması ile ilgili soru önergesi verdi. Soru önergesinde pis kokunun ne zaman biteceği ve İzmirlilerin ödediği paraların yatırım ve işletmelere harcanacağı yerde, bu paraların nerelere harcandığını açıklanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sorulmasını talep etti.

İZMİR'E DEĞER KAYBETTİRİYOR

Soru önergesinde, İzmir'de körfez kirliliği ve alt yapı yetersizliği sebebiyle yıllardır koku probleminin olduğunu ve İzmir'e değer kaybettirdiğini belirten AK Partili Nasır, ''Pis koku Sevgili İzmirli hemşerilerimizin hayat standardını kötüleştirmekte ve sağlığını tehdit etmektedir. İzmir'deki kokunun sebebi altyapı yetersizliği ve bundan kaynaklı körfezin kirliliğidir. Bir şehirde atık suların fen ve sanat kaidelerine uygun olarak toplanıp uygun teknolojilerle arıtılmasının sağlanması, atık su arıtma tesislerinin yapılması, yağmur sularının atık sudan ayrı bir şekilde tesis edilerek alt yapının yapılması belediyelerin asli görevidir. İzmir'de vatandaşa karşı bu hizmetleri yapmakla sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'dur. Büyükşehirler içinde en pahalı suyu kullanan İzmirli vatandaşlarımızdan topladığı paralar ile İzmir büyükşehir belediyesi asli görevi olan bu yatırımları yapmayıp, yıllardır yapıyoruz, eksiklikleri tamamlıyoruz, yağmur suyunu ayrıştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz, körfezde yüzeceğiz söylemleri ile vatandaşı oyalamaktadır. İzmir büyükşehir belediyesi, algı ile İzmir'de iş yapıyormuş gibi gözükerek günü kurtarmaya yönelik önceliği olmayan 5 miyon liralık konser, dans festivali, dergi aboneliği gibi onlarca farklı faaliyetler yapmakta ve bu işler için yüksek bedeller ödediği bilinmektedir.'' ifadelerini kullandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'E SORULMASINI İSTEDİ…

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına sorulması istemiyle, soru önergesinde, şu soruları yöneltti; ''İzmir Büyükşehir Belediyesi yirmi beş yıldır yapmadığı bu asli hizmetlerini ne zaman yapacaktır? Körfezdeki kirlilik ne zaman temizlenecektir? İzmir'in pis kokması sorunu ne zaman giderilecektir? Büyükşehirler içinde en pahalı suyu kullanan İzmirlilerin ödediği paralar, yatırım ve işletmelere harcanacağı yerde bu paralar nereye harcanmaktadır?''