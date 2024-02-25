TCG-AKIN yerini Nene Hatun’a bıraktı

Marmara denizinde batan yük gemisi Batuhan A'nın kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların ilk gününden bu yana batık üzerinde konuşlanan TCG-AKIN gemisi yerini Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı arama kurtarma gemisi olan Nene Hatun'a bıraktı. 15 dalgıç ekibine 4 SAS Komandosunun daha katılımıyla birlikte batığa bugüne dek toplam 45 saat dalış gerçekleştirildi. Aramaların 11'nci gününde dalışların gerçekleştirildiği TCG-AKIN gemisi batık üzerinden ayrıldı. Yerine ise Nene Hatun Gemisi konuşlandı. Batığa 11 dalgıç ile birlikte 36'ncı dalış gerçekleştirilecek.