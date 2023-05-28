TCG Anadolu gemisi ziyaretçi akınına uğruyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret etmişti. 3 Mayıs tarihinde İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini 10 günlük sürede ise 149 bin 865 kişinin ziyaret etti. İzmirdeki ziyaret dönemini tamamlayan TCG Anadolu savaş gemisi 17 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptıktan sonra Sarayburnu Limanı'na dönerek yeniden 3 kez ziyarete açıldı.

Sarayburnu'na demirlendiği 17 Mayıs'tan itibaren İstanbullular tarafından yoğun ilgi ile ziyaret edilen Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya yoğun ilgi azalmadan devam etti.

Yoğun talep üzerine 3 kez Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu Savaş gemisini ziyaret edenler gördükleri teknoloji ve gücün karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.

Yoğun talep üzerine Sarayburnu'nda 3. kez ziyarete açılan gemiyi gezme fırsatı bulan vatandaşlar içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

Milli Savunma Bakanlığı istatistik verilerine göre TCG Anadolu savaş gemisini Sarayburnu'na demirlediği günden bu güne kadar ziyaret istatistikleri paylaşıldı.

TCG Anadolu'yu 11 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında 140 bin 55 kişi, 3-15 Mayıs tarihleri arasında İzmir Alsancak Limanındayken 148 bin 424 kişi, 17-27 Mayıs tarihleri arasında Sarayburnu kıyısında 69 bin 418 kişi olmak üzere toplam olarak 11 Nisan 27 Mayıs tarihleri arasında liman ziyaret süresince 357 bin 897 kişi ziyaret etti.

"HAVADA, KARADA VE DENİZLERDE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU HİSSETTİM"

Gemiyi ziyaret edenler arasında gençlerden Recep Yıldız, Enes Çağrıcı ve Ali Hamarat, yerli gemiyi gezerken kendi varlığını ve ülkesinin gücünü görüp heyecanını kalbinde hissettiğini belirterek, "TCG Anadolu savaş gemimizi gezdiğimizde kalbimiz heyecanla çarptı. Gururdan ve sevinçten ayaklarımız yerinden kesildi. Türk gençliği olarak böyle bir teknoloji k savunma aracı gördüğümüzden dolayı gururlandık. Biz gençlerin geleceğine umutla bakmayı sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden büyük gurur duyduk. Kafamızı çevirdiğimiz her noktası gururumuzu daha da arttırdı. Kendi varlığımızın ve ülkemizin gücünü kalbimizde hissettik. Böyle gemilerin çoğalacağına güvenimiz daha da arttı. Düşmana korku gençlere güven veren bu gemimizi görünce bizlerinde bundan daha iyilerini yapabileceğimiz güveni bizde doğdu. Ufkumuz açıldı. Buna maket diyenler bu teknolojiyi görünce acaba biraz olsun utanacaklar mı? Kendi ülkeleriyle gurur duyacaklar mı? Bizde başarabiliyormuşuz diyebilecekler mi?" dediler.