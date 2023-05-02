Haberler Yaşam Haberleri TCG Anadolu İstanbul'u fethetti! Şimdi İzmir'e demirleyecek! İstanbul'da 140 bin 55 ziyaretçi
Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:56 Son Güncelleme: 2.5.2023 15:37

TCG Anadolu İstanbul'u fethetti! Şimdi İzmir'e demirleyecek! İstanbul'da 140 bin 55 ziyaretçi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'ndaki 16 günlük ziyaret süresini tamamladı. Bu sürede 7'den 70'e her kesimden 140 bin 55 kişi yerli ve milli savaş gemisini ziyaret etti. Sarayburnu'ndan ayrılan TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 gün boyunca İzmir'de ziyaret edilebilecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu İstanbul’u fethetti! Şimdi İzmir’e demirleyecek! İstanbul’da 140 bin 55 ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada; TCG Anadolu'nun Karadeniz'in ardından İzmir'e uğurlanacağını ifade etmişti. Erdoğan, "Son 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret edenler verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, AKINCI'mızı, Kızılelma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek. İki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız." demişti.

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 10 gün boyunca İzmir'de ziyaret edilebilecek.

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