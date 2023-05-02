TCG Anadolu İstanbul’u fethetti! Şimdi İzmir’e demirleyecek! İstanbul’da 140 bin 55 ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada; TCG Anadolu'nun Karadeniz'in ardından İzmir'e uğurlanacağını ifade etmişti. Erdoğan, "Son 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret edenler verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, AKINCI'mızı, Kızılelma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek. İki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız." demişti.

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 10 gün boyunca İzmir'de ziyaret edilebilecek.