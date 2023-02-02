Tedavi için geldi 17 senedir çalışıyor

Trabzon'da hidrosefalinedeniyle beyninde ve çevresindemeydana gelen su toplanmasınıengellemek için13 yaşındayken şant takılanFevzi Özkaya (42), daha sonrabeynindeki kistlerden de operasyongeçirdi. Kulak zarındakisıkıntı sebebiyle 4 ameliyatgeçiren Özkaya, doktorununvasıtasıyla 17 yıl önceKTÜ Farabi Hastanesi'ndesürekli temizlik işçisi olarakgöreve başladı. Hastanenin"Mıntıkacı Fevzi"si olaraksembolü haline gelen Özkaya,her sabah 07.00'de başlayanmesaisi bitene kadar elindensüpürge ve küreğinidüşürmüyor. Defalarca kezayın elemanı seçilen Özkaya,"Buraların mıntıkası bendensorulur. Bu iş sevmedenyapılmaz. İnsanlar çok şeyiyere atabiliyorlar ama bensabırla onları topluyorum"dedi.