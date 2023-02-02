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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Tedavi için geldi 17 senedir çalışıyor

AA
Tedavi için geldi 17 senedir çalışıyor
Trabzon'da hidrosefali nedeniyle beyninde ve çevresinde meydana gelen su toplanmasını engellemek için 13 yaşındayken şant takılan Fevzi Özkaya (42), daha sonra beynindeki kistlerden de operasyon geçirdi. Kulak zarındaki sıkıntı sebebiyle 4 ameliyat geçiren Özkaya, doktorunun vasıtasıyla 17 yıl önce KTÜ Farabi Hastanesi'nde sürekli temizlik işçisi olarak göreve başladı. Hastanenin "Mıntıkacı Fevzi"si olarak sembolü haline gelen Özkaya, her sabah 07.00'de başlayan mesaisi bitene kadar elinden süpürge ve küreğini düşürmüyor. Defalarca kez ayın elemanı seçilen Özkaya, "Buraların mıntıkası benden sorulur. Bu iş sevmeden yapılmaz. İnsanlar çok şeyi yere atabiliyorlar ama ben sabırla onları topluyorum" dedi.

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Tedavi için geldi 17 senedir çalışıyor
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