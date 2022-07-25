Tedbirini al, paniğe kapılma Kovid artık kâbus değil

Eraksoy, "Virüs bulaştığı kişilerde nezle gibi etki ediyor. Boğaz ağrısı yapıyor. Akciğerlerde zatürre gibi bir tutuluma neden olmuyor. Çoğu insan ayakta geçiriyor hastalığı. Kimileri ise test yaptırmaya bile gerek duymuyor. Test yaptırmayan bu kişiler nedeniyle virüs çevreye yayılıyor" dedi. Koronavirüsün 2.5 yıldır dalgalar halinde kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Eraksoy, "Dalgalanıyor, pik noktasına ulaşıyor ve inişe geçiyor. Bu virüsün davranışı böyle. Tam ortadan kayboldu diyorsunuz bu kez de varyantları ile karşımıza çıkıyor. Kılıktan kılığa geçiyor. Antikorlarımız iyi ise virüsle baş ediyor. Aşılarımızı olduk. Şimdi hatırlatma dozları ile eksilen antikorlarımızı çoğaltıyoruz" dedi. Aşılarla birlikte tedavide de virüse karşı yeni geliştirilen iki ilacın kullanıldığına dikkat çeken Eraksoy, "Bunlardan biri Molnupiravir adlı ilaç. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda ilk 5 gün içinde kullanıldığında hastaneye yatışı önlüyor. Bu ilaca hastaların kavuşması ve temini çok önemli. Başarılı sonuçları var. Ülkemizde de kullanımda" dedi.