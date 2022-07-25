Tedbirini al, paniğe kapılma Kovid artık kâbus değil

Dünyanın kâbusu koronavirüste yaz dalgasında yükseliş sürüyor. Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 adlı alt varyantlarının etkili olduğu dalgayla ilgili İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Şu anda hastane yatışlarına yansıyan bir tablo yok. Virüs salgının başındaki gibi kâbus değil. Panik yapacak bir şey yok. Sadece tedbirsiz davranmayın. Toplu taşımada ve kapalı ortamlarda mutlaka maske takın" şeklinde uyarılarda bulundu.
Eraksoy, "Virüs bulaştığı kişilerde nezle gibi etki ediyor. Boğaz ağrısı yapıyor. Akciğerlerde zatürre gibi bir tutuluma neden olmuyor. Çoğu insan ayakta geçiriyor hastalığı. Kimileri ise test yaptırmaya bile gerek duymuyor. Test yaptırmayan bu kişiler nedeniyle virüs çevreye yayılıyor" dedi. Koronavirüsün 2.5 yıldır dalgalar halinde kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Eraksoy, "Dalgalanıyor, pik noktasına ulaşıyor ve inişe geçiyor. Bu virüsün davranışı böyle. Tam ortadan kayboldu diyorsunuz bu kez de varyantları ile karşımıza çıkıyor. Kılıktan kılığa geçiyor. Antikorlarımız iyi ise virüsle baş ediyor. Aşılarımızı olduk. Şimdi hatırlatma dozları ile eksilen antikorlarımızı çoğaltıyoruz" dedi. Aşılarla birlikte tedavide de virüse karşı yeni geliştirilen iki ilacın kullanıldığına dikkat çeken Eraksoy, "Bunlardan biri Molnupiravir adlı ilaç. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda ilk 5 gün içinde kullanıldığında hastaneye yatışı önlüyor. Bu ilaca hastaların kavuşması ve temini çok önemli. Başarılı sonuçları var. Ülkemizde de kullanımda" dedi.
Türk TORAKS Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, "65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan hastaların kullanması gereken Molnupiravir adlı ilaç ülkemizde 12 Şubat 2022'de yayınlanan T.C. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi ile kullanıma girdi. İlaç hastaya filyasyon ekiplerince iletiliyor. İlaç SARS-CoV-2 gibi RNA virüslerde, çoğalmayı önleyerek etki gösteriyor. Ağız yoluyla 5 gün, günde iki kez 800 mg dozda (12 saatte bir 4'er tablet) kullanılıyor. Yapılan çalışmalar Molnupiravir'in, Kovid-19'a karşı, Omicron dâhil tüm varyantlarında benzer etkinlik gösterdiğini düşündürüyor. Tanımlanan yüksek risk grupları ise ileri 65 yaş, bağışıklığı baskılanmış hastalar, son 1 yılda kemoterapi uygulanmış olan, son 6 ayda radyoterapi uygulanmış olan, organ nakli, kemik iliği nakli, AIDS geçiren hastalar" diye konuştu.