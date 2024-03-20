Tefecilik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

şadamı Moiz Mitrani'nin liderliğindeki örgüt çökertildi. Paraya ihtiyacı olan kişilere kendilerini yurtdışındaki banka temsilcisi gibi tanıtan çete üyeleri, senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Musevi işadamı Moiz Mitrani'nin liderliğindeki örgüt, maddi sıkıntılar yaşayan kişileri tuzaklarına düşürerek dolandırdıkları tespit edildi. Örgüt üyeleri sosyal medyada kendilerini yurtdışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtıp kredi vaatlerinde bulunduğu öğrenildi. Mağdurlara senet imzalatarak faizli borç para verdikleri tespit edilen tefecilerin 1'i cezaevinde olan 15 üyesi tespit edildi. İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen eşzamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.