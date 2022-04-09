Diyarbakır’da tefecilik operasyonunda 7 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Fiziki ve teknik takip sonucu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi merkezli 220 tefecilik olayında yaklaşık, 1.200.000.000 TL para akışı gerçekleştirildiği belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Diyarbakır merkezli 10 kentte yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 5 Nisan günü 39 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 39 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 39 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 7 kişiyi tutuklarken, 24 kişiyi ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.