Tehdit ederek taşınmazlara el koydular… 5 kişi gözaltında

Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği Polisleri düzenledi. Borç verdikleri kişilerin taşınmaz varlıklarına tehdit ve şantaj yöntemiyle el koyan bir çete çökertildi.

İddialara göre; Tanju A. ve çete üyeleri, mali sıkıntıları olan bazı kişilere borç para verdi ve karşılığında teminat istedi. Teminatları tapu müdürlüklerinde devir işlemleri yaptırarak taşınmaz satışı olarak gösteren çete üyeleri, taşınmaz satışlarına istinaden mağdurların banka hesaplarına paralar göndererek aynı gün içerisinde paraları çektirip tekrar paraların kendilerine getirilmesini sağladı.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda beş kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 18 tapu senedi, beş banka dekontu, 16 alım-satım sözleşmesi, bir sözleşme ve 14 fatura ele geçirildi.