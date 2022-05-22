Tek bir kaçak geçişe izin yok: Yabancılar kontrol altında

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal Ankara'dan gelerek Van'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele ettiklerini aktardı. Teknolojik ve fiziki önlemler ile tek bir yabancının bile kaçak girişine göz yumulmazken ilk olarak yabancıların Türkiye'ye kayıtsız girişi engellenmeye çalışılıyor. Ülke içerisinde ise kayıtsız olarak giriş yapan düzensiz göçmenler yakalanarak işlemleri yapılıyor. Öte yandan Jandarma sisteme aldığı 5 milyon 656 bin 995 yabancının parmak iziyle ülke içerisindeki hiçbir yabancının sistemden kaçmasına ve kuraldışı hareket etmesine izin vermiyor.

İLK HEDEF GİRİŞİ ENGELLEMEK

Van İl Jandarma Komutanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal düzensiz göç ile mücadelede bilinmeyenleri anlattı. Türkiye'ye 2011 yılı sonrasında artan göç hareketliliği ile başlayan mücadelede Jandarma göçmenlerin Türkiye'ye girmemesini hedefliyor. Afganistan ve Suriye başta olmak üzere Türkiye'ye gelecek herhangi bir göç dalgasına karşu her zaman teyakkuzda olan Jandarma ülkenin tüm sınır hattında zorlu arazi koşullarında 7/24 esaslı çalışma yürütüyor. 2022 yılında yakalanan düzensiz göçmenlerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 63'ünün doğu ve güneydoğudaki sınır illerinde olması sınırda yürütülen çalışmanın başarısını gösteriyor.

RAKAMLAR GEÇEN SENEYE GÖRE ARTTI

Jandarmanın paylaştığı verilere göre Türkiye geneli yakalanan düzensiz göçmen sayısı bu sene geçen sene aynı dönem ile kıyaslandığında yüzde 110 artarak 86.145 oldu. Yakalanan organizatör sayısı ise yüzde 33 artarak 19 Mayıs 2022 tarihine kadar 3220 şeklinde kaydedildi. İllere göre bakıldığı zaman birinciliği Van aldı. Bu yıl Van'da 21.842 düzensiz göçmen yakalanırken 512 göçmen kaçakçısı yakalandı.

KAÇAKÇILARDAN AKLA GELMEYEN TAKTİKLER

Düzensiz göçmenleri bir yerden başka bir noktaya ulaştıran şebeke uluslararası suç örgütleri olarak çalışıyor. Avrupa'yı hedefleyen düzensiz göçmenlerin %90'ı suç örgütleri ile irtibat kurarak hareket ediyor. Afganistan'dan Avrupa'ya ulaştırmak için ortalama 10.000 $ alınan göçmenleri taşımak içinse akla gelmeyen yollar izleniyor. Örneğin kaçakçılar polis noktalarını tespit etmek ve bunlardan kaçmak için bir minibüsün önünden üç adet eskort araç yolluyor. Kaçakçılık için kullanılan araçlara yakalandığında el konulduğu için son zamanlarda kiralık araç kullanımı arttığı da tespit edilen bilgiler arasında. Jandarma göçmenin kendisini engellerken suç örgütleri üzerine de çalışarak bunları yakalamayı amaçlıyor.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ MÜCADELE

Düzensiz mücadelede teknolojik ürünler ise önem arz ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre sınır hattı çeşitli ekipmanlarla izleniyor. Son dönemde İHA destekli 13 operasyonda 1255 düzensiz göçmen yakalandı. 1714 saat İHA/İKU uçuşu gerçekleşti. Zırhlı araçların tümünde termal kamera var bu kameralar ile kilometrelerce uzaklıktaki insan tespit ediliyor. Bunun dışındaki birçok teçhizatın yanısıra 13 bin 13 jandarma personeli göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında eğitim aldı. 180 Arapça ve 180 Farsça olmak üzere 360 personele ise dil eğitimi veriliyor.

ÜLKE İÇİ DENETİMLER

Sınırdaki çalışmaların yanısıra ülke içerisinde de birçok farklı uygulamayla ülke genelindeki kaçak göçmenler yakalanıyor. Jandarma sisteme aldığı 5 milyon 656 bin 995 yabancının parmak iziyle ülke içerisindeki hiçbir yabancının sistemden kaçmasına ve kuraldışı hareket etmesine izin vermiyor. Ülke genelinde bulunan 4757 yol kontrol ve arama noktasında otomatik parmak izi ve avuç içi avuç izi teşhis sistemi kullanılıyor. Bu sistem sayesinde 384 faili meçhul olay aydınlatıldı, 355 suçlu yakalandı. Ayrıca 16 bin 949 yabancının sahte kimlik bilgisi kullanarak kolluk kuvvetlerini yanıltmaya çalıştığı tespit edildi. Jandarmanın kullandığı mobil Sorgulama programı ile seyahat ve yol izin belgesi olmayan göçmenler yakalanıyor. Böylece ülke içerisinde izinsiz hiçbir göçmen bir şehirden başka bir şehre hareket edemiyor.

GERİ GÖNDERMEDE SORUN YOK

Yakalana göçmenlerin geri gönderilmesi ise hukuka uygun olarak sürüyor. Türkiye birçok ülkenin geri gönderme sürecinde sıkıntı yaşadığı Afganistan ve Somali başta olmak üzere bu tüm ülkelere geri dönüş sağlıyor. Geri gönderme merkezlerinin rakamları geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından dile getirildi. Çataklı "2015 yılında 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi mayıs sonu itibarıyla 20 bine ulaşmaktadır. Ve son 5 yıl içerisinde 323 bin 859 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi sağlanmıştır. 2016 yılından bu yana, 1 milyon 463 bin 272 düzensiz göçmen ve sığınmacı ülkemizden ayrılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.