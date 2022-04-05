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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:59 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:01

Tekerlekli sandalyeyle geldi, ateş açtı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tekerlekli sandalyeyle geldi, ateş açtı

Antalya'da 1 yıl boyunca eşinden şiddet gören ve 7 aylık hamileyken evden atılan Güllü Akman (25), boşandıktan sonra eski eşi Onur Duygulu’nun 30 Ocak tarihinde pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırının ardından Güllü Akman’ın yakınları da Onur Duygulu’ya silahla karşılık verdi. Sol bacağından ve sağ kolundan yaralanarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Onur Duygulu, bugün tedavisini yarım bırakarak tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde Güllü Akman’ın kardeşi Bilal Akman’a ateş açtı.

Antalya'da boşandığı eşi Güllü Akman'ın ailesi ile 30 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Onur Duygulu, devam eden tedavisini bırakıp tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde eski kayınbiraderini taksiye bindiği sırada vurdu. Yaralanan eski kayınbirader hastaneye kaldırılırken eski eş sinir krizine girerek baygınlık geçirdi.

Özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 25 yaşındaki Güllü Akman, 2020'de internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından evlendi. Evliliği boyunca şiddet gören Akman, 7 aylık hamileyken de evden atıldı. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz haziranda boşandı. 30 Ocak'ta Onur Duygulu ile Güllü Akman'ın ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Duygulu'nun pompalı tüfekle ateş açmasına Güllü Akman'ın kardeşleri de silahla yanıt verdi. Duygulu sağ kol ve sol bacağından yaralandı.

Olayın medyada yer almasının ardından öfkelenen Onur Duygulu, bugün tedavi gördüğü hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkarak yaralama davasının duruşmasının görüldüğü Antalya Adliyesine geldi. Adliye binasının arkasında bekleyen Duygulu, adliyeden çıkan Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman'a taksiye bineceği sırada ateş açtı. Bacağından yaralanan Bilal Akman ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Duygulu ise suç aleti silah ile birlikte gözaltına alındı.

KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağabeyi Bilal Akman'ın vurulduğunu gören Güllü Akman sinir krizi geçirirken Akman'ın kız kardeşi Kübra Akman da gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri her iki kız kardeşi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Kübra Akman; "Bu adam bütün ailemizi öldürecek" diye gözyaşı döktü.

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Tekerlekli sandalyeyle geldi, ateş açtı
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