Tekerlekli sandalyeyle geldi, ateş açtı

Antalya'da boşandığı eşi Güllü Akman'ın ailesi ile 30 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Onur Duygulu, devam eden tedavisini bırakıp tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde eski kayınbiraderini taksiye bindiği sırada vurdu. Yaralanan eski kayınbirader hastaneye kaldırılırken eski eş sinir krizine girerek baygınlık geçirdi.

Özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 25 yaşındaki Güllü Akman, 2020'de internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından evlendi. Evliliği boyunca şiddet gören Akman, 7 aylık hamileyken de evden atıldı. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz haziranda boşandı. 30 Ocak'ta Onur Duygulu ile Güllü Akman'ın ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Duygulu'nun pompalı tüfekle ateş açmasına Güllü Akman'ın kardeşleri de silahla yanıt verdi. Duygulu sağ kol ve sol bacağından yaralandı.

Olayın medyada yer almasının ardından öfkelenen Onur Duygulu, bugün tedavi gördüğü hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkarak yaralama davasının duruşmasının görüldüğü Antalya Adliyesine geldi. Adliye binasının arkasında bekleyen Duygulu, adliyeden çıkan Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman'a taksiye bineceği sırada ateş açtı. Bacağından yaralanan Bilal Akman ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Duygulu ise suç aleti silah ile birlikte gözaltına alındı.

KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağabeyi Bilal Akman'ın vurulduğunu gören Güllü Akman sinir krizi geçirirken Akman'ın kız kardeşi Kübra Akman da gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri her iki kız kardeşi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Kübra Akman; "Bu adam bütün ailemizi öldürecek" diye gözyaşı döktü.