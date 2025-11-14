Tekirdağ şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Ankara'daki resmi törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Tekirdağ'a getirilen şehit Aykut, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Ardından Muratlı'daki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helalliğin ardından, Kırkkepenekli Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına on binlerce kişi katıldı. Gözyaşları sel oldu, dualar semaya yükseldi.

Şehidin annesi Zülbiye, babası Ünal, eşi Duygu ve 14 yaşındaki oğlu Poyraz Aykut, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre ağladı. Eşi ve oğlu, kahraman astsubayın üniformasını giyerek cenaze törenine katıldı; bu görüntü yürekleri dağladı. Namazı İl Müftüsü Mustafa Soykök kıldırdı. İlker Aykut'un cenazesi, dualar eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, askeri erkan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.