Tekirdağ’da 72 yıllık kurban geleneği

Tekirdağ'ınMuratlı ilçesine bağlı Aydınköy'de, 72 yıldan bu yana, her yıl Hıdrellez'den 40 gün sonra, bolluk ve bereket getirmesi için kurbanlar kesiliyor. Daha çok Bulgaristan göçmenlerince bilinen Ali Koç Baba Türbesi'ne adanan kurbanlar, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Tekirdağ dışından da birçok ziyaretçinin katıldığı ve 1951'den bu yana sürdürülen gelenekte, bu yıl da 12 kurban kesildi. Mahalle muhtarı Gönül Çoban, "Bolluk, bereket getirmesi için adadığımız kurbanları, aramızda para toplayarak alıyoruz. Burada hiçbir farklılık, makam, mevki yok. Avukatından hemşiresine, polisinden fabrika işçisine kadar herkes emeğini ve hizmetini ortaya koyuyor. Rabbim daha nice 72 yıllar, nice kurbanlar ihsan etsin" dedi.