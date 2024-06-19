Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntü: Be-ce-rik-siz-ler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) altyapı yetersizliği sebebiyle Çerkezköy ilçesinde aynı anda 5 noktada su patlağı oluştu, vatandaşlar bayram günü susuz kaldı. Çerkezköy ilçesinde bayram öncesi Güveniş Caddesi üzerinde çalışma yapan TESKİ ekipleri arızayı giderip hatta su verdi. Daha sonra Su Terfi Merkezindeki depoları dolduran TESKİ suyu hatlara vermeye başladı. Bayram dolayısıyla Çerkezköy'deki vatandaşların sayısında büyük bir düşüş yaşanınca su kullanımı da beklenenden az oldu. Terfi merkezinden verilen basınçlı su tüketimin de azlığıyla birlikte su borularında olması gerekenden daha fazla basınç oluşturdu. Basınçla birlikte Çerkezköy'de 5 ayrı noktada ana hatlarda patlaklar meydana geldi. Fatih, Fevzipaşa, İstasyon ve Bağlık mahallerinde çok sayıda su patlağı meydana geldi. Çerkezköy'deki TESKİ ekipleri de yetersiz kaldı. Kapaklı, Saray ve Çorlu'dan takviye ekipler istendi. Su patlakları vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı. Bazı sokaklara Çerkezköy Belediyesi tankerlerle su taşıdı. Su kesintisinin yaşandığı sokaklarda ve binalarda vatandaşlar kokudan duramadıklarını dile getirdi.Çerkezköy'e acil olarak altyapı yatırımlarının yapılması gerektiğini kaydeden vatandaşlar tepki gösterdi:Tatile gidemedik. Bundan geçtik elimizi, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Bayram günü Müslüman'a bu eziyeti reva görene demeli? Bayramda abdest alıp camiye gidemedik.İşçiyiz iki günlük iznimiz var iki günün ikisinde de susuzluktan evde rehin kaldık dışarı çıkamadık. Üçüncü gün de fabrikaya gidip çalışacağız eğer parayla çözülecekse Çerkezköy halkı toplansın TESKİ'ye para versin yardım toplasın ama şu su sorunu çözülsün.Fabrikaların suyu akarken vatandaşın evde kullandığı su neden akmıyor. Ana boru patladı deniyor TESKİ neden yatırım yapıp yedek borularla şehri besleyemiyor. Kriz yönetimi neden yok? Diyelim ki depo komple çöktü Çerkezköy kaç gün susuz kalacak? Komşu ilçelerden buraya su mu getirilecek?