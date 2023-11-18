Tekirdağ’da çevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira ceza

'BU HAVAYI SOLUYORUZ'

Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.



Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Mahallede yaşayan Gülbahar Öziş, "Aslında çok söylenecek şey var ama derenin simsiyah aktığını görüyorsunuz. Burada yaşayan sakinler olarak önce bakanlığa denetimler için teşekkür ediyoruz. Denetimlerin daha da çok sıklaştırılması bizim için çok iyi bir şey. Aslında buranın temizlenmesi için hiçbir şey yapmayanları konuşmak lazım. Derenin nasıl aktığını görüyorsunuz, biz bunu yaşıyoruz. Çamaşırları bahçeye asmıyoruz artık, içeriye peteklerin ve yatakların üzerine serip orada kurutuyoruz. Neden beyaz çamaşırımız derenin rengini alabiliyor yıkandığı bile belli olmuyor. Sadece denetimler yapılabiliyor, biz burada nefes alıyoruz, bu havayı soluyoruz" diye konuştu.