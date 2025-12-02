Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da faciaya dönüşen kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 12:55

Tekirdağ’da faciaya dönüşen kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti!

Tekirdağ-Malkara yolunda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada 2 genç kardeş yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yeni yapılan Yağcı köyü çıkışındaki kavşakta iddiaya göre kontrolsüz dönüş yapan bir TIR'a çarpan iki otomobil hurdaya döndü. Kazada, araçta bulunan profesyonel yüzme antrenörü Mehmet Sadi Genç ve kardeşi infaz koruma memuru Semih Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi olan diğer kardeşin de kazada ağır yaralandığı öğrenildi.

Mehmet Sadi Genç

Genç kardeşlerin cenazeleri memleketleri Sivas'a gönderildi. Kavşaktaki kontrolsüz geçişlerin daha önce de kazalara neden olduğu bilinirken, vatandaşlar "Bu kavşağa bir önlem alınmalı, yine can gitti" diyerek tepki gösterdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Semih Genç

