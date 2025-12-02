Tekirdağ’da faciaya dönüşen kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti!

Yeni yapılan Yağcı köyü çıkışındaki kavşakta iddiaya göre kontrolsüz dönüş yapan bir TIR'a çarpan iki otomobil hurdaya döndü. Kazada, araçta bulunan profesyonel yüzme antrenörü Mehmet Sadi Genç ve kardeşi infaz koruma memuru Semih Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi olan diğer kardeşin de kazada ağır yaralandığı öğrenildi.

Mehmet Sadi Genç

Genç kardeşlerin cenazeleri memleketleri Sivas'a gönderildi. Kavşaktaki kontrolsüz geçişlerin daha önce de kazalara neden olduğu bilinirken, vatandaşlar "Bu kavşağa bir önlem alınmalı, yine can gitti" diyerek tepki gösterdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.