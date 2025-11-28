Tekirdağ’da feci kaza: Hastaneye giderken can verdi

Kaza, Ergene-Saray yolu Ahimehmet Mahallesi yakınlarında yaşandı. Necdet Kıray idaresindeki otomobil, dönüş yapan S.A.T. yönetimindeki tankerle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ayşe Kıray tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın, Ayşe Kıray'ın hastaneye kontrole götürüldüğü sırada yaşandığı belirtildi. Tanker şoförü S.A.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.