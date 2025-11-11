Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 1 ağır yaralı!
Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi'nde meydana gelen trafik kazası yürek burktu. Kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından metrelerce savrularak şarampole uçtu. Kazanın şiddetiyle otomobilden kopan parçalar, yoldan geçen başka bir araca da zarar verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolculardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, yetkililer sürücülere hız ve dikkatsizlik uyarısında bulundu. Trafik güvenliği bir kez daha hayati önemini hatırlatırken, kaza bölgesinde önlemler artırıldı.

