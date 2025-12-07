Tekirdağ’da gıda skandalı önlendi! 1 ton sakatat imha edildi

Halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerin piyasaya sürülmeden önce tespit edilip yok edilmesiyle olası zehirlenme vakalarının önüne geçildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz demeden denetimlerimiz sürecektir" ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, benzer kontrollerin yıl boyunca kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, vatandaşlara da şüpheli gıda satışlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.