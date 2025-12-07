Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da gıda skandalı önlendi! 1 ton sakatat imha edildi
Giriş Tarihi: 7.12.2025 19:49

Tekirdağ’da gıda skandalı önlendi! 1 ton sakatat imha edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belli olmayan, bozulmuş ve kokuşmuş yaklaşık 1 ton sakatat, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilerek imha edildi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
  • ABONE OL

Halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerin piyasaya sürülmeden önce tespit edilip yok edilmesiyle olası zehirlenme vakalarının önüne geçildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz demeden denetimlerimiz sürecektir" ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, benzer kontrollerin yıl boyunca kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, vatandaşlara da şüpheli gıda satışlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ’da gıda skandalı önlendi! 1 ton sakatat imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz