Tekirdağ’da görevli memura kafa atıp hastanelik etti!

'BUNUN YARINI DA VAR'

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından memurların şikayetçi olması üzerine E.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, "Dünkü mahkumum, yarın serbest bırakılırım. Bunun yarını da var" diye tehditlerine devam etti.