Tekirdağ’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Kambursöğüt mevkisinde meydana geldi. Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesinden gelip, Tekirdağ'ın Saray ilçesine gitmekte olan Mehmet Ali Gölcük (32) yönetimindeki 34 GJH 840 plakalı otomobil, iddiaya göre, sollama yapmak isterken karşı yönden gelen 35 BAC 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yolun kenarına savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gele sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Mehmet Ali Gölcük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobillerde yaralanan 5 kişi ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.