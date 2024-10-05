Tekne çapalarına tonozlu önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), finansal destek sağlayan Küresel Çevre Fonu ve Doğa Araştırmaları Derneği'nin işbirliğiyle 'Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında ülkemizi çevreleyen kıyı kesimlerinde ekosistemlerin direncinin arttırılması ve yabancı türlerin önlenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Kırklareli İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Balıkesir Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Güney Marmara Adaları ve Hatay Samandağ olmak üzere 4 pilot bölge seçildi. Oksijen üretme özelliği nedeniyle sualtı dünyasının 'Amazon Ormanları' olarak bilinen deniz çayırları, uygulamaya konulan bu projeyle artık koruma altına alınmaya başlandı. Pilot bölge seçilen alanlardan Ayvalık Adalar Tabiat Parkı'na iki hafta önce yıllarca dayanıklı 5 ton ağırlığında 50 adet tonozlu şamandıra sistemi kuruldu. Sistem sayesinde artık bu bölgeye gelen büyüklü küçüklü tekneler, çapalarını denize atarak demirlemeyecek ve deniz çayırlarına zarar vermeyecek. Tekneler halatlarını tonozlu şamandıralara bağlayacak ve deniz çayırları da korunmuş olacak. Ayrıca deniz tabanındaki diğer canlıların zarar görmesi de engellenmiş olacak. Marmara Denizi bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda müsilaj felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Müsilaj sonrası yapılan bilimsel çalışmalarda derinlerde oksijenin azaldığı iddia edilmişti. Tonozlu şamandıra sisteminin önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırılması bekleniyor...