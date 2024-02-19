Teknedeki gaz faciasında ölen balıkçılar toprağa verildi

Aslen Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan'ın (50) cenazesi dün Rumeli Feneri köyüne getirildi. Ağabeyinin evinde taziyeleri kabul eden Caner Gürkan'ın küçük kardeşi Ramazan Gürkan, "Ağabeyim çocukluğundan beri balıkçılık yapar. Hamsiyi avlayıp ambara koymuşlar fakat bir kısmını yem için ambarda beklettiklerinden ve temizlenmediği için 15 günde metan gazı oluşturmuş. Balıkçılardan ikisi ambarı temizlemek için gittiklerinde ambar kapağını açar açmaz metan gazından etkilenip fenalaşmışlar. Arkadaşlarının yardımına koşan ağabeyim iki kişiyi kurtarırken oda metan gazı soluduğu için zehirlenmiş. Ağabeyimin kahramanca hareketi bizi gururlandırdı fakat hayatını kaybettiği için büyük üzüntü yaşadık." dedi.

Gürkan'ın cenazesi Rumeli Feneri Camii'nden ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Feneri Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

4 çocuk babası Cengiz Demirci (27) ve bir çocuk babası Emrah Bakırcı'nın (24) cenazeleri Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çangallar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

"ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ"

Aynı geminin ambarından baygın çıkan ve son anda ölümden dönen Ercan Demirci (26) kendisini kurtarmaya gelen ve hayatlarını kaybeden arkadaşlarının cenazesinde ayakta durmakta zorlandı.

Demirci, "3 aydır orada avdaydık. Olay günü akşam kaptan ambarı temizlememi istedi. Ambara belimize ip bağlayıp indiriyorlar. Bir süre sonra bayılmışım. Benden haber alamayınca birisi amcamın oğlu diğeri kayınçom, 3 arkadaşım bana bakmak üzere aşağına inmiş. Beni baygın görünce belime ipi bağlayıp yukarı çekmişler. Beni kurtarmak için aşağıya inen 3 kişi de hemen bayılmış, yukarı çekilene kadar hayatlarını kaybetmişler. Burada büyük ihmal var. Tonajlı gemilerde ambarların sık sık havalandırılması gerekirken havalandırılmamış. Ölüm göz göre göre geldi." dedi.