Tekneden düştü pervanede can verdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kemer ilçesinde tekneden suya düşen parçayı almak isterken, motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün sabah yaşanan olayda Ali Bahar kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki bir kişiyle denize açıldı. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan kişi durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar motor pervanelerinin arasında kaldı.Müdahale edilen Ali Bahar, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Antalya Valisi Hulusi Şahin hastaneye gelerek olayla ve Ali Bahar'ın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra aileye vefat haberini verdi. ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda meclis üyesi, Ali Bahar'ın yakınları ve sevenleri de hastaneye geldi. Ali Bahar'ın vefat ettiğini öğrenen ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.ATSO ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vefat haberinin ardından sosyal medyada taziye mesajı paylaştı.BABASI İbrahim Bahar'ın yaptığı tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başlayan Ali Bahar, Organize Sanayi Bölgesi'nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri üretimiyle ilgili bin 200 ton kapasiteli, 12 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirketi, Altınova'da ise süt tesisini yönetiyordu.Bahar, Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketinin de sahipliğini yapıyordu.