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Giriş Tarihi: 25.2.2022 12:53 Son Güncelleme: 25.2.2022 12:57

Teknik üniversitesi öğrencilerine staj ve işe alım olanağı sunulacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Teknik üniversitesi öğrencilerine staj ve işe alım olanağı sunulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili Günsel, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine staj ve işe alım olanakları sunacak.

KKTC'nin yerli otomobili Günsel ve Ankara OSTİM'de kurulu OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'in imzaları ile yürürlüğe giren protokolle Günsel'in kapıları, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine açılmış oldu.

İmzalanan protokol kapsamında; başta hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi bölümü olmak üzere; bilgisayar programcılığı, bilişim güvenliği ve teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, E-ticaret ve pazarlama, lojistik, makine, mekatronik gibi pek çok bölümde eğitim alan OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri Günsel'de staj ve işe alım olanağına sahip olacak.

Günsel'in dünya otomotiv endüstrisinin en genç üreticilerinden biri olduğunu hatırlatan YDÜ Mütevelli Heyeti ve Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Günsel'imizde geliştirme ve üretim aşamalarında emeği olan çalışma arkadaşlarımın yaş ortalamasının 28 olması, her zaman en büyük gurur kaynaklarından oldu. Çünkü Günsel, enerjisini gençlerden alan ve gençlerin geliştirdiği bir otomobil olarak dünya yollarında boy gösterecek. Günsel'in kapıları KKTC ve ana vatan Türkiyemizdeki gençlerimize sonuna kadar açıktır. Türkiye'deki üniversitelerimizle benzer iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Teknik üniversitesi öğrencilerine staj ve işe alım olanağı sunulacak
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