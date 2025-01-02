Teknofest gencinden gururlandıran başarı

Çocukluğundan beri ilgi duyduğu bilgisayar alanında son olarak 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Bergüzar Yürüm, ABD'nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'ne kabul edildi. Geçen yıl Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden mezun olan Yürüm, ağustos ayında gideceği ABD'de 4 yıl boyunca yüzde 100 burslu eğitim alacak. Yürüm, "Hayalim hep Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'ydi. Muhtemelen bütün olimpiyatçıların da en büyük hayalidir. Geçen hafta sonuçlar açıklandı ve MIT'den erken türden kabul aldım. 8 ay sonra ABD'ye gideceğim" dedi.