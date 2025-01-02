Haberler Yaşam Haberleri Teknofest gencinden gururlandıran başarı
Giriş Tarihi: 3.1.2025

Teknofest gencinden gururlandıran başarı

Teknofest gencinden gururlandıran başarı
Çocukluğundan beri ilgi duyduğu bilgisayar alanında son olarak 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Bergüzar Yürüm, ABD'nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'ne kabul edildi. Geçen yıl Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden mezun olan Yürüm, ağustos ayında gideceği ABD'de 4 yıl boyunca yüzde 100 burslu eğitim alacak. Yürüm, "Hayalim hep Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'ydi. Muhtemelen bütün olimpiyatçıların da en büyük hayalidir. Geçen hafta sonuçlar açıklandı ve MIT'den erken türden kabul aldım. 8 ay sonra ABD'ye gideceğim" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Teknofest gencinden gururlandıran başarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA