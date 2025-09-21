TEKNOFEST gururu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dün yine binlerce vatandaşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturdu.Dün sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi. Festivalin 4'üncü gününde hafta sonu olmasının da etkisiyle ziyaretçi rekoru kırıldı.Giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşurken, görevliler alana girişlerin düzenli ilerlemesi için ek önlemler aldı. Aileler, gençler ve çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldururken, uçuş gösterileri ve teknoloji stantları beğeni topladı.Gün içinde hava ve sahne gösterilerinin yapıldığı festivalde SOLOTÜRK ve HÜRKUŞ büyük alkış aldı. T-129 Atak helikopterinin manevraları, Aksungur-Anka, T70 helikopteri ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşları nefes kesti.TEKNOFEST'in en değerli katılımıcıları kuşkusuz minikler. Festivaldeki "Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun" projesi kapsamında ilk kez uçaklara dokunan binlerce miniğin heyecanı gözlerinden okunuyor. TEKNOFEST'te robotlarla tanışıp tokalaşan minikler Teknofest kuşağı olarak yetişiyor.SABAH"Yeni nesil teknolojiler" temasıyla TEKNOFEST'in en dikkat çekici adreslerinden biri de Teknopark İstanbul standı oldu. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "Festival gençlere ilham kaynağının olmasının yanında hayallerinin gerçekleşmesine bir fırsat sağlıyor. Teknopark bu anlamda ekosistemin en güçlü yerlerinden bir tanesi. Gençlere sen de başarabilirsin mottosuyla buradan sesleniyorum" dedi.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı TEKNOFEST'teki Yeşilay satandında çocuklara sağlıklı yaşamın kişisel hedeflere ulaşmadaki önemini anlattı.