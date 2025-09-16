TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl 12. kez kapılarını açıyor. 21 Eylül tarihine kadar sürecek, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen festivalin İstanbul etabında, final yarışmaları, ödül törenleri, teknoloji sergileri ve çeşitli panellerle birlikte hem bilim insanları hem de toplumun geniş kesimleri bir araya gelecek. Sağlık teknolojilerinden finansal inovasyonlara, savunma sanayinden biyo teknolojiye kadar birçok alanda düzenlenecek yarışmalar, ülkemizin Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunacak.54 ana ve 127 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkân tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.İstanbul, 2025 yılında ilk olarak KKTC'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yılki ikinci durağı. Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiye ilham veren TEKNOFEST, İstanbul'da da teknoloji ve inovasyon rüzgârları estirecek. Festival kapsamında, nefes kesen hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri olacak.TEKNOFEST Yarışmaları artık birçok genç tarafından ilgi görüyor. Başvurular her yıl giderek artıyor. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "TEKNOFEST 2018 yılında hayata geçtiğinde 20 bine yakın yarışmacımız başvurmuştu. 14 farklı kategoride yarışmaları icra ediyorduk. Bu yıl kategoriler arttı. 1.1 milyon gencimiz bu yarışmalara ilgi göstererek başvuru yaptı. Her yıl yarışmalarımıza başvuran yarışmacı sayıları 1 milyonun altına düşmüyor" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da bu yıl da 100'e yakın ülkeden TEKNOFEST yarışmalarına başvuru aldıklarını ve finale onlarca ülkeden takımların kaldığını belirterek, "TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları, özellikle yurt dışında bulunan muadilleriyle de mukayese edildiğinde aslında çok daha gelişmiş ve profesyonel seviyede diyebilirim" dedi. Öte yandan Hıdır, düzenledikleri yarışmaların yürütücülüğünü Baykar, Roketsan ve ASELSAN gibi güçlü firmaların yaptığına işaret etti.TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret edecekler Teknofest.org üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında oluyor.