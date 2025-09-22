TEKNOFEST’e KTÜ imzası! Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda birinci oldu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük Teknoloji ve Havacılık Festivali olan TEKNOFEST, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, kapılarını teknoloji meraklılarına açtı. Aralarında kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda paydaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, KTÜ art arda aldığı ödüller ile öne çıktı.

KTÜ Fırtına Creatiny Takımı, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde (RUTE) düzenlenen TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda, tünel içerisinde 100 metreden fazla ilerleyerek "Birincilik Ödülü"ne layık görüldü. Geçen yıl kazandığı dereceyi bu yıl da yineleyerek üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu 12 üniversite takımı arasından zirveye çıkmayı başaran KTÜ Fırtına Creatiny Takımı'na ödülünü, TEKNOFEST 2025 etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim ederek öğrencilere başarılar diledi.

PATENT FUARI'NDAN 8 MADALYA KAZANILDI

KTÜ, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 10. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'25); 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. KTÜ adına fuarda en büyük başarıyı, Prof. Dr. Fatih Erdemir ve Doç. Dr. Onur Güler'in geliştirdiği "Akımsız Ni-B Kaplama Yöntemi ile Geliştirilen Genişletilmiş Grafit Esaslı Yeni Tür Esnek Elektrotlar" başlıklı buluş elde etti. Çalışma, fuarda Altın Madalya ile taçlandırıldı. Ödül, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından takdim edildi.

Etkinlik kapsamında alınan ödüllere ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiren KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Patent Yarışması'nda KTÜ'lü akademisyenlerimizin kazandığı başarılar, bizlere büyük bir gurur yaşatırken öğrencilerimizin şampiyonlukları ve dereceleri, sevincimizi zirveye taşıdı. Hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"ne ve gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz." dedi.