TEKNOFEST’te Adanalı öğrenciler damga vurdu

TEKNOFEST 2025 İstanbul kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Bilim Yarışmasında Adana Gündoğdu Koleji öğrencileri Çınar Deniz Benli, Arya Kara ve Uygar Kara büyük bir başarı göstererek finalist olmaya hak kazandılar.

BAŞARILAR DİLERİM

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Çok önemli bir başarı, öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.Bilim ve teknolojiye olan ilgileri, azimleri ve çalışkanlıklarıyla gurur kaynağımız olan kıymetli öğrencilerimizi ve değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, finalde başarılar diliyoruz" dedi.

FINALE KALMAK BAŞARI

Adana Gündoğdu Koleji Ortaokul Müdürü Hüsnü Arda ise öğrencilerinin böyle önemli bir etkinlikte finale kalmalarının büyük başarı olduğuna değinip, "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ivme kazandıran TEKNOFEST 2025, gençlerin yenilikçi projelerine ev sahipliği yapıyor. Başarılı öğrencilerimizi tebrik ederiz" diye konuştu.