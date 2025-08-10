Haberler Yaşam Haberleri Teksüt fabrikasında korkutan yangın! Alevler depolama alanlarına sıçradı, tahliye çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 10.8.2025 19:31 Son Güncelleme: 10.8.2025 23:22

Teksüt fabrikasında korkutan yangın! Alevler depolama alanlarına sıçradı, tahliye çalışmaları sürüyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Sevkiyat bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek depolama alanlarına sıçradı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekipler içeride bulunan çalışanları tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah saatlerinde fabrikanın sevkiyat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın çeşitli depolama alanlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, hem alevleri söndürmek hem de içeride mahsur kalma ihtimali bulunan çalışanları güvenli bir şekilde tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dumanın fabrikanın büyük bir bölümünü kapladığı öğrenilirken, yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Gönen İlçesi Hasanbey Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen yangını söndürmek amacıyla; İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinası, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 Arazöz olmak üzere toplamda 25 aracın olay yerine sevki sağlanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir.

