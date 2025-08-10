Teksüt fabrikasında korkutan yangın! Alevler depolama alanlarına sıçradı, tahliye çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah saatlerinde fabrikanın sevkiyat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın çeşitli depolama alanlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, hem alevleri söndürmek hem de içeride mahsur kalma ihtimali bulunan çalışanları güvenli bir şekilde tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dumanın fabrikanın büyük bir bölümünü kapladığı öğrenilirken, yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Gönen İlçesi Hasanbey Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen yangını söndürmek amacıyla; İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinası, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 Arazöz olmak üzere toplamda 25 aracın olay yerine sevki sağlanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir.