Telegram’dan zehir dağıtımı

Torbacılar, teknolojiye ayak uydurarak Telegram ve Signal gibi kriptolu internet tabanlı iletişim uygulamalarına kaydı. Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Telegram'da 116 bin üyesi olan "Metin Amca Online" isimli grubun kurucusu "Kaos" takma adlı Barış T. ve yönetici Berkcan Ç.'yi deşifre ederek gözaltına aldı. Bu 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon, uyuşturucu ticareti için kurulan grubun çalışma şeklini de deşifre etti.Telegram'da Barış T. tarafından kurulan "Metin Amca Online" isimli grubun üyesi olan 116 bin kullanıcının, istedikleri maddeleri yazdığı, satıcıyla konuştuktan sonra Türkiye'nin her yerine bu maddelerin ulaştırıldığı belirlendi. Uygulama üzerinden satış yapan tacirler, çeşitli uyuşturucu maddeleri sokak dilinde adlandırdıkları belirlendi. Uyuşturucuları 10 liradan 50 bin liraya kadar fiyatlarla sattıkları kaydedildi.Grup yöneticisinin ellerinde bulunan uyuşturucu maddesinin sokak dilindeki adıyla "online" yazarak satış işlemlerini başlattıkları bildirildi. Sevkiyatı genellikle kuryeler üzerinden yaptıkları tespit edildi. Grup yöneticisi bunun için haftalık 10 bin lira ücret öderken, ayrıca belirli miktarın üzerinde uyuşturucu madde almak isteyenler ile farklı ilçeden talep eden kişilere kampanya yaptıkları belirlendi. Binlerce kişinin üye olduğu platformlarda satış işleminin, zehir tacirlerinin fotoğrafları ve videolarıyla yapıldığı öğrenildi.