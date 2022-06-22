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Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:03

Tem otoyolunda dehşeti yaşatmıştı... Bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Tem otoyolunda dehşeti yaşatmıştı... Bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

Tem otoyolunda, trafik kazası sonrası tutanak tutulduğu esnada kazazedeler ve polis memuruna çarparak, bir kişinin ölümüne, biri polis iki kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Caner Erdoğan’ın cezası belli oldu. Mahkeme Caner Erdoğan’ı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 Ağustos 2021 tarihinde TEM otoyolu Edirne İstikameti Avrupa Konutları karşısında yolun sol şeridinde bir kaza gerçekleşti. Polisler olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı ve tutanak tutulduğu esnada Caner Erdoğan'ın kiralık bir araçla aşırı hızlı ve alkollü olarak güvenli alan içerisine önce dubalara, ardından Mustafa Sağlam ve Dursun Sağlam'a çarptı.

BİR ÖLÜ İKİ YARALI

Çarpmanın etkisiyle Dursun Sağlam 67 metre savrularak hayatını kaybetti. Polis memuru Yılmaz Bölüktaş'ın ise 5 metre ileriye savruldu. Caner Erdoğan'ın aşırı hızlı olması nedeniyle ilk duba yerinden 230 metre ileride durabildiği tespit edildi. Şüpheli Erdoğan'ın olaydan 30 dakika sonra alınan alkol raporunda 1.03 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Caner Erdoğan'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Erdoğan getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

''KEŞKE O GÜN EVDEN ÇIKMASAYDIM''

Duruşmada savunma yapan Caner Erdoğan, araç kullanırken yolda alkol almadığını belirterek, "Ben bir şişe alkol aldım, kaza 2-3 saat sonra kaza gerçekleşti. Alkol testimle arasında 4 saat var, karakolda kan testi talebinde bulundum ancak kabul edilmedi. Sol şeritte seyir halinde değildim, önümdeki araç görüşümü kapatmıştı. Yol hafif virajlıydı. Yol düzgün olsa bu insanlarda orada kaza yapmamış olacaktı. Kaza yapan araç sağ emniyet şeride çekmek yerine sol şeritte durmuştur. Olay yerinde de güvenlik önlemleri alınmamıştı. İki aileyle iletişim kurmak istedik, bizimle görüşmek istemediler" dedi. Son sözü sorulması üzerine ise Erdoğan, "Başıma gelen bu olaydan dolayı çok pişmanım, keşke o gün evimden hiç çıkmasaydım. O yolu da hiç kullanmasaydım da bunların hiçbiri başımıza gelmeseydi" ifadelerini kullandı.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatları olay yerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, sanığın olay sonrasında yaralıları hastaneye götürmek istediğini belirtiler. Müvekkillerinin tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesini karar verilmesini ve alt sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı ise sanığın alkollü şekilde araç kullandığını, olayda taksir değil kast olduğunu belirterek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Caner Erdoğan'ı "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, suçun taksirle işlendiğini belirterek sanığın cezasında artırarak 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme Caner Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına ve ehliyetinin 3 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.

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Tem otoyolunda dehşeti yaşatmıştı... Bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza
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