TEM Otoyolu’nda otomobil TIR’a çarptı: 2 ölü

Olay, 21.45 sıralarında Avcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobil, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 kişinin de yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkışıklığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla otomobilden çıkartılan iki kişinin cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.