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Giriş Tarihi: 4.9.2022 21:15

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi sınırında zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Tembelova mevkii TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki otomobil ile Y.O. idaresindeki 34 EYD 176 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki otomobil ve İ.K. idaresindeki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDILAR

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.A, B.B ve F.E isimli vatandaşların yaralı olduğu tespit edildi. 3 vatandaş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

POLİS İNCELEM BAŞLATTI

Kazadan dolayı TEM Otoyolunda yoğun trafik kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla kazalı araçların çekilmesinin ardından yol normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
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