Temassız kart gibiyim 14 aydır sanal hayat yaşıyorum
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Lösemi hastalığıyla mücadele ederken Kasım 2020’de koronavirüse yakalanan Muzaffer Kayasan’ın 14 ayda yaptırdığı 80 Kovid testi pozitif çıktı. Her sabah “Muzaffer bugün öleceksin” düşüncesiyle uyandığını söyleyen Kayasan’ın tek hayali torunlarına sarılacağı günleri görebilmek...
Koronavirüs testi, hastalığa yakalandığı 14 aydan bu yana bir türlü negatife dönmeyen Muzaffer Kayasan'ın durumu herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 'Koronavirüs testi 78 kez pozitif çıktı' diye 4 Şubat'ta medyada haber konusu olan Kayasan'ın aradan geçen 10 günlük süreçte yaptırdığı iki test de pozitif çıktı. Toplamda 80 koronavirüs testinde negatife dönemeyen Kayasan üzüntüsünü paylaştı. İşte sözleri:
En son 2 tane test yaptılar. Biri Kovid testi diğeri varyant testi. Varyant yok ama PCR testim hala pozitif.
Doktorlar aynı zamanda lösemi hastası olduğum için bağışıklık sistemimin çok zayıf olduğunu ve bu nedenle testimin pozitif çıktığını, ama aslında Kovid olmadığımı söylüyorlar. Yani Kovid'im ama değilim. 'Virüsün partiküllerini taşıyorsunuz, onun için de test pozitif çıkıyor' diyorlar.
3 yıl önce kemik iliği nakli olduğumda çok iyiydim. Ot biçiyordum, bahçemde çapa yapıyordum. Geçen sene nefes darlığı başladı. Mide bulantısı yemek yiyememe ile kötüleşince test yaptılar. Bu kez Kovid olduğumu öğrendim.
14 aydır hastanede ve evde karantinayım. Oğlum, kızım, torunum gelirse, çocuklara bir zarar veririm korkusuyla onlarla sadece WhatsApp'tan internet üzerinden görüntülü olarak ya da kapı arkasından mesafeli görüşebiliyorum.
Hastanede yatarken akciğer kanseri hastası geldi, adam iyileşti gitti, Allah ömür versin; lösemi hastası geldi, iyileşti gitti; kalp hastası geldi, iyileşti gitti. Ben 14 aydır yaşıyorum ama iyileşemedim. Psikolojik olarak da bitmiş durumdayım. Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor. Her gün bir kere daha ölüyorum.
Bir hastaya dersin ki 1 yıl ömrün var, ona göre 'Tamam şunu yapayım' derim. Ama öyle bir durum da yok. Negatife döneyim, ilk işim torunlarıma çocuklarıma, eşime sarılabilmek olacak. Doyasıya oyun oynamak istiyorum torunlarımla. 14 aydır temassız kart gibiyim, sanal bir hayat yaşıyorum. DHA
'BAĞIŞIKLIĞIN BASKILANMASIYLA İLGİLİ AMA BULAŞTIRMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK'
SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kayasan'ın durumunu yorumladı: Literatürde de çok nadir rastlanan bir durum. Lösemi tedavisi nedeniyle bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullandığı için bu grup hastalarda uzamış PCR pozitifliği olabiliyor. Özel konak çünkü bunlar. Vücudun antikor üretme kapasitesi yoksa, çok uzun sürebiliyor gerçekten pozitiflik durumu. Bağışıklık hücrelerinin ulaşamadığı bölümlerde, virüsün gizli kalabildiği, bazı hücreleriin içine yerleşebildiği gibi hipotezler var. Uzamış Kovid pozitifliklerinde bulaştırıcılık ihtimali çok düşük. Bazı riskli durumlar için ekstra önlemler alınmasının tercih edilir.