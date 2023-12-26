TEM’de 2 kamyonet çarpıştı: 1 yaralı!

'ANLAMADIĞIM ŞEKİLDE ARKADAN ÇARPTI'

Kamyonet sürücüsü Burak Çatan, Şahin'in kullandığı aracın kendisine arkadan çarptığını belirterek, "Edirne'ye doğru gidiyorduk, hiç anlamadığımız şekilde arkadan gelip vurdu. Araç sekti diyor ama araç sekmesine benzemiyor, uyuyakalmış da olabilir. Bana sol arkadan vurdu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...